В Калмыкии в ДТП пострадали шесть человек

Два автобуса столкнулись с грузовой машиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов "Неоплан" и "КамАЗа" случилось возле населенного пункта Аршань-Зельмень.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Обстоятельства аварии выявляются.

Один автобус следовал по маршруту Москва - Элиста, на борту находились 20 пассажиров. Второй с 30 пассажирами ехал из столицы России в Хасавюрт.