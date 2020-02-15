В Крыму накрыли крупную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории, распространявшей психотропные препараты на территории всего полуострова и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что производство препарата "мефедрон" организовали двое жителей крымской столицы. В Симферополе они арендовали под лабораторию дом, где производили наркотики, а затем через так называемые "закладки" продавали их по всему Крыму, а также в Севастополе и Краснодарском крае.

Когда оперативники наведались на подпольное производство, то обнаружили там полный арсенал хорошо оснащенной химической лаборатории. Аптекарские весы, химические реактивы, всевозможные колбы, оборудование для смешивания компонентов - все было организовано для широкомасштабного выпуска наркотиков.

- В арендованном доме и на специальном складе в Белогорском районе обнаружено и изъято более 16 килограммов наркотического средства "мефедрон" и более 700 литров прекурсоров для его изготовления, - говорится в сообщении.

Одному из организаторов преступного бизнеса 24 года, другому 25 лет. Оба они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере). Обоим молодым людям грозит пожизненное заключение.

Это не первый случай пресечения деятельности подпольной нарколаборатории в крымской столице. В январе 2015 года оперативники накрыли производство амфетамина, находившееся в центре города, в многоквартирном доме. Тогда спецназу пришлось проникать в помещение через балкон пятого этажа. Преступная группа была крайне осторожна, постоянно меняла съемные квартиры, но это им не помогло.

В марте 2017 года также в Симферополе сотрудниками УФСБ был задержан один из руководителей муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр эстрадного искусства". У себя дома он организовал производство метамфетамина и входил в группу, поставлявшую в Крым прекурсоры с Украины.