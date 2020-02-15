В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек и сенатор от Крыма Сергей Цеков оценили идею президента Украины Владимира Зеленского провести местные украинские выборы на полуострове. Сергей Цеков назвал абсурдной идею Зеленского, а Бальбек считает, что такие выборы означали бы признание Украиной российского статуса Крыма передает RT.

- Владимир Зеленский должен будет публично признать, что избирательные участки его государства находятся на российской территории, - сказал Бальбек.

Если бы такие выборы когда-нибудь гипотетически состоялись, то проходили бы по правилам российского законодательства, отметил депутат. Вряд ли такой вариант развития событий понравится соратникам самого Зеленского, а тем более, его противникам, считает Руслан Бальбек.

По словам члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова, Зеленский в очередной раз не оправдывает тех ожиданий, которые были с ним связаны и разочаровывает своих избирателей и участников политического процесса.

- Ждем, что он начнет вносить реальные предложения. То, о чем президент Зеленский заявляет сейчас, - совершенно невыполнимо, - подчеркнул Цеков.

Сенатор назвал очередную идею главы украинского государства абсурдной и вводящей в заблуждение и самих украинцев и мировое сообщество.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский заявил о своем желании провести местные выборы на всей территории Украины, включая "отдельные районы Донецкой и Луганской областей". Под этим он, очевидно, имел ввиду ДНР и ЛНР. Политик также отметил, что местные украинские выборы ему "хотелось бы провести и в Крыму". Однако тут же оговорился, признав, что сделать это без политических условий невозможно. Зеленский также выразил разочарование мировой системой безопасности, которая, якобы, не уберегла Украину.

До этого Зеленский озвучил идею построить "город-сад" для крымчан на границе полуострова и Херсонской области. В Крыму по этому поводу появилась шутка, что раньше, наверное, на Марсе зацветут яблони.