В Ростовской области от ружейного выстрела погиб ребенок

Азовские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Ростовской области.

Компания выехала в село Кагальник на охоту. Подозреваемый взял с собой одиннадцатилетнего сына. Отец был на переднем сидении машины. Он зарядил ружье и положил его между водительским и пассажирским креслами дулом назад.

Во время движения произошел самопроизвольный выстрел из карабина. Пуля попала в живот ребенку, сидевшему сзади. Потерпевшего отвезли в больницу, где он скончался.

Следователь устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначены необходимые экспертизы.