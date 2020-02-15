В Волгограде у ребенка в руках взорвался смартфон

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Школьник 11-ти лет получил ожоги рук в Красноармейском районе Волгограда, сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.
Несовершеннолетнего госпитализировали с термическим поражением кистей. При проверке полицейские выяснили, что, собираясь в школу, ученик положил мобильник в карман брюк. Вскоре он почувствовал, что телефон сильно нагревается.
Мальчик извлек технику из кармана. В этот момент смартфон взорвался у него в руках.
Аналогичный случай произошел в январе в Дзержинском районе города. Но в тот раз никто не пострадал. Сотовый телефон был в кармане куртки. Он взорвался - одежда загорелась. Хозяин вовремя заметил это и самостоятельно потушил вещи.