В Волгограде у ребенка в руках взорвался смартфон

Школьник 11-ти лет получил ожоги рук в Красноармейском районе Волгограда, сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

Несовершеннолетнего госпитализировали с термическим поражением кистей. При проверке полицейские выяснили, что, собираясь в школу, ученик положил мобильник в карман брюк. Вскоре он почувствовал, что телефон сильно нагревается.

Мальчик извлек технику из кармана. В этот момент смартфон взорвался у него в руках.

Аналогичный случай произошел в январе в Дзержинском районе города. Но в тот раз никто не пострадал. Сотовый телефон был в кармане куртки. Он взорвался - одежда загорелась. Хозяин вовремя заметил это и самостоятельно потушил вещи.