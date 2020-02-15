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15.02.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Финансовые аналитики рассказали, как снизить процент по ипотеке

Текст: Елена Мационг
Условия для рефинансирования ипотечных кредитов, которые сложились сейчас после снижения ключевой ставки, эксперты называют просто "сказочными".
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Напомним, ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд, причем теперь до рекордного исторического минимума - 6 процентов. Если в двух словах, ключевая ставка - это тот процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ, а потом продают эти деньги бизнесу и населению в розницу. И если ключевая ставка падает, снижается и цена кредитов, в том числе - и ипотечных.

Сегодня средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла отметки в 9 процентов и это тоже исторический минимум. Но, похоже, и эта планка не предел.

Фото: iStock
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- ЦБ настроен на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, на снижение ключевой ставки, - отмечает финансовый аналитик Константин Селянин. - Сейчас звучат даже прогнозные цифры, что уже к апрелю ставка может понизиться до 5.25 процентов. А это означает, что банки могут снизить ставки по ипотеке до 8 процентов. Это, к слову, как раз тот желаемый уровень процента по жилищным кредитам, о котором не раз говорили власти. Так, что если не случится никаких "катаклизмов" и внешних шоков, то эта картина выглядит вполне реалистичной.

Показательно, что плюсы в этом не только для тех, кто берет ипотеку, но и для тех, кто ее уже успел взять. Особенно, если проценты при оформлении кредита были заоблачными. Ведь еще полгода назад банки давали ипотеку под 11-12 процентов.

- Понизить ставку позволяет механизм рефинансирования, благо, банки охотно идут на то, чтобы переманить клиентов и перекупить их кредиты, - отмечает доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ Евгений Стрельников. - Для них это, в конечном счете, все равно выгодно, но и клиент в итоге остается со своими весомыми бонусами.

Как говорят эксперты, выгода в отдельных случаях, в зависимости от суммы кредита и разницы в процентах, может составлять и сотни тысяч рублей.

Фото: iStock
Банки начали волну снижения ставок по ипотеке

Вот свежий пример. Александр Кравцов взял ипотеку - два миллиона сто тысяч рублей в конце июня прошлого года. Под 11, 7 процентов годовых на 12 лет. Ежемесячный платеж составил 26 тысяч. Сегодня он переоформляет ипотеку под 8,5 процентов в другом банке. Условия в кредитном учреждении предложили следующие: если кредит будет сроком на 12 лет и ежемесячный платеж составит при этом 21 тысячу, то выгода составит 460 тысяч рублей. А если ежемесячный платеж не менять, но сократить до 9 лет срок погашения кредита, то экономия и вовсе выливается в 760 тысяч рублей.

Как правило, механизм рефинансирования происходит именно в других банках, отмечают эксперты. Очень редко "родной" банк, в котором был взят кредит, идет на то, чтобы снизить клиенту процент по ипотеке. Даже если он составляет 15 процентов. И банкиров понять можно: кто же по доброй воле согласится терять собственную выгоду. Иначе к ним хлынет просто поток собственных клиентов. А вот других они вполне готовы перекредитовывать, если им это выгодно.

Показательно, что далеко не все знают о своих возможностях уменьшить кабалу по жилищному кредиту, и годами тянут воз на тех условиях, которые были установлены изначально. Как говорят финансовые аналитики, тем, у кого сегодня процентная ставка 10-11 годовых, уже можно смело подавать на рефинансирование. По подсчетам, если ипотека взята на 20 лет, и рефинансирование происходит всего на 0,5 процента, то в год это составит пять тысяч рублей. А за 20 лет - 100 тысяч. Что уж говорить о разнице в несколько процентов.

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