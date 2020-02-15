Южноуральцы отметили годовщину падения метеорита

15 февраля челябинцы отмечают семилетие падения метеорита на землю Южного Урала. Хотя от него физически пострадало около 1200 человек, а причиненный им ущерб оценен в миллиард рублей, сегодня по сему поводу уже никто не грустит - все публичные акции позитивные и забавные. Основные мероприятия проводит государственный исторический музей, где хранится извлеченный из озера Чебаркуль обломок болида весом в полтонны.

Музей собрал около полусотни малышей, родившихся в 2013 году в памятный всем день падения и взрыва метеорита. После тематической экскурсии им вручили памятные подарки и устроили для них фотоссесию рядом с космическим экспонатом. Челябинский ученый Сергей Замоздра рассказал взрослым посетителям о результатах исследования внеземного тела, и поныне продолжающегося, а прилетевший из США физик Николай Горькавый, лауреат Госпремии СССР, прочитал лекцию о мировой "метеоритной" науке. Одновременно презентован вариант книги "Челябинский суперболид" на английском языке.

Среди прочих мероприятий - читка актерами Камерного театра пьесы о паре молодоженов, жизнь которых резко изменилась после падения метеорита, конкурс на лучшую шутку о нем, тематический семейный квест.

Справка "РГ"

Болид ориентировочным весом 10 тысяч тонн вошел в атмосферу планеты в 7 часов 20 минут московского времени, в 15-25 километрах над поверхностью земли взорвался и разлетелся на множество осколков. Его падение видели жители нескольких уральских регионов. В Тюмени, к примеру, наблюдатели приняли метеорит за горящий лайнер, рухнувший в окрестностях города, и спасатели МЧС даже приготовились к поискам самолета. Помещенный в челябинский музей фрагмент вызвал настоящий ажиотаж среди знатоков и "любителей" метеоритов. После пропажи кусочка породы весом в 2,5 кило его поиском занялись сотрудники ФСБ, в хищении был уличен местный геолог, он приговорен к году лишения свободы условно. Последнее происшествие случилось этой зимой, когда по так и невыясненным причинам тяжеленный купол над метеоритом самопроизвольно поднялся, спровоцировав включение сигнализации на посту охраны.