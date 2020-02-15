Улицу уральского города назовут в честь первой жены Высоцкого

Одну из новых улиц Нижнего Тагила назовут именем первой жены Владимира Высоцкого - народной артистки России Изы Высоцкой. Инициативу таким образом увековечить имя актрисы, отдавшей 47 лет своей жизни Нижнетагильскому драматическому театру, безоговорочно поддержал глава муниципалитета Владислав Пинаев. Известила об этом горожан директор театра Ольга Анисимова на торжественном открытии фотовыставки "Два необыкновенных сердца".

На выставке представлены не только портреты служительницы сцены разных лет, но и фото с концерта барда, который он дал в Навои в 1979 году. С Владимиром Иза познакомилась во время учебы в школе-студии МХАТ, вместе они провели около шести лет, это было начало 60-годов прошлого века. В нынешнем столетии вышли две ее книги воспоминаний о бывшем муже - "Короткое счастье на всю жизнь" и "С тобой… без тебя".

Пока не определено, какая улица и в каком микрорайоне будет носить имя Высоцкой. Один из рассматриваемых вариантов, как сказала Ольга Анисимова, - район нового моста через пруд, поблизости с улицей Булата Окуджавы, жившего здесь с родителями, бабушкой и братом с 1935 по 1937 годы.

Справка "РГ"

Иза родилась в 1937 году в Горьком, до Нижнего Тагила работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира, Лиепая. 12 лет преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств. Скончалась летом 2018-го на 81-м году жизни.