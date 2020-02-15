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15.02.2020 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге почтили память воинов-афганцев

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге у мемориала "Черный тюльпан" прошел многолюдный траурный митинг, приуроченный к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, а также Дню памяти соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В боевых действиях на территории Афганистана участвовали приблизительно 8 тысяч свердловчан. 242 из них погибли. Их память собравшиеся почтили минутой молчания, возложили цветочную гирлянду, венки и гвоздики к подножию памятника воину-"афганцу".

Фото: Mayslits Kassif Architects
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По словам губернатора Евгения Куйвашева, накануне обратившегося к жителям региона, всего сегодня в области проживает около 40 тысяч ветеранов боевых действий. Он поблагодарил их за мужественное и честное служение Родине, за воинский подвиг и патриотизм. Семьям погибших в Афганистане, находящимся в сложной жизненной ситуации, выплатят по 10 тысяч рублей в качестве финансовой поддержки.

Между тем

Служащие специализированного подразделения 201-й базы Минобороны РФ, дислоцированной в Таджикистане, скоро приступят к реставрации танков ИС-2 на площади Победы Душанбе и Т-34 в парке Победы города Турсунзаде. Корпуса боевых машин покрасят, смажут узлы и механизмы, обновят опознавательные знаки, отремонтируют пьедесталы, приведут в порядок прилегающие территории, сообщили в командовании Центрального военного округа.

Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

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