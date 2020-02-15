Врач рассказал, как отбирают суррогатных матерей и кто заказывает детей

Ровно 40 лет назад в мире появился на свет первый ребенок, рожденный суррогатной матерью: 37-летняя Элизабет Кейн из штата Иллинойс в США выносила его для бесплодной женщины, у которой была заблокирована фаллопиева труба. После родов Кейн по договору выплатили положенный гонорар. При этом на момент родов Элизабет уже имела троих собственных детей.

Спустя 15 лет, в 1995 году, в Санкт-Петербурге в центре ЭКО при институте акушерства и гинекологии была реализована и первая в России "суррогатная" программа: 24-летняя девушка стала мамой ради своей подруги, у которой в результате кесарева сечения была удалена матка и погиб ребенок. У суррогатной матери родились двойняшки - девочки.

Кто идет в суррогатные матери

С тех пор суррогатное материнство стало явлением если и не обыденным, но и далеко не экзотическим. Сколько сейчас в стране за год рождается таких детей официальных точных данных нет. Услуга эта коммерческая, да и рожают детей под заказ не только для российских пар. Специалисты считают наиболее достоверными цифры Европейского центра суррогатного материнства. Так, по подсчетам специалистов, в России в год появляется на свет минимум 22 тысячи детей при ежегодном росте спроса на процедуру не менее 20 процентов.

Как признается Екатерина Минеева, руководитель одного из агентств, занимающегося подбором доноров и мам для бездетных, за день к ним поступает от пяти до 15 анкет от женщин, согласных родить ребенка за вознаграждение. То есть никакого дефицита, напротив, идет поток желающих. И это данные только одного агентства, а в стране их десятки. Конечно, в список рекомендуемых после жесткого врачебного отбора попадут в лучшем случае единицы, но специалистов в последнее время настораживает, что все больше женщин видят в родах на заказ способ решения своих материальных проблем.

- Как правило, хотят погасить ипотеку, вырваться с помощью гонорара из глухих деревень, начать хотя бы небольшой бизнес, - говорит Екатерина Минеева. - Душещипательные истории из кино про то, как суррогатные матери не хотят отдавать детей, которых родили, все это творческий вымысел. В жизни такого практически никогда не бывает. Вынашивая ребенка, женщина прекрасно отдает себе отчет в том, для чего она это делает. Что это в чистом виде договорные отношения.

По словам Екатерины Минеевой, миф и то, что бездетные пары, которые ищут суррогатную мать, сплошь зажравшиеся богатеи. Бывает, что они сами берут кредиты, продают машины, только чтобы завести малыша.

- Все-таки в нас природой заложено стремление иметь генетически своего ребенка, не все готовы взять из детского дома, и не нужно за это осуждать, мы все разные, - говорит эксперт. - В конечно итоге, счастье в том, что на свет появляется ребенок. Пусть и таким технологичным путем.

Сколько стоят роды

Средняя цена суррогатных родов сегодня 800 тысяч рублей, плюсом "родители" оплачивают вынашивающей матери питание, витамины, одежду на период, когда у нее округлится живот, и деньги на переезд в другой город, если проживание предполагается в непосредственной близости от пары. В среднем выходит полтора миллиона рублей. Максимум три. Если женщина рожает во второй раз по программе, гонорар увеличивается еще тысяч на 200-300.

По закону суррогатной матерью может быть женщина от 20 до 35 лет, обязательно уже имеющая своего ребенка. И конечно, она должна быть здорова: никаких инфекционных заболеваний, проблем с алкоголем, наркотиками, никаких странностей, неадекватных проявлений в поведении и так далее. А еще, она не должна быть слишком худой или слишком толстой. Изначально пара выбирает ее по предложенным анкетам и фото, потом с женщиной знакомятся, и если стороны все устраивает, заключают договор. Иногда бывает, что суррогатной маме самой что-то не нравится в "родителях", и она отказывается, понимая, что ей девять месяцев придется контактировать с неприятными людьми и это может сказаться на вынашивании ребенка.

Как контролировать женщин во время беременности, чтобы они вели здоровый образ жизни, посещали врача и так далее, каждая пара решает индивидуально. Кто-то готов поселить сурмаму у себя дома. А кто-то предпочитает вообще не встречаться с ней, и в итоге забирает ребенка через девять месяцев в роддоме.

Вмешался коронавирус

Не видят суррогатных матерей до родов, как правило, иностранные пары. В последние годы особенно много желающих заказать ребенка русской женщине среди бездетных китайцев. Как известно, в КНР эта технология запрещена, поэтому услуга пользуется большим спросом. Появился даже термин - репродуктивный туризм. Хотя отношение к самому этому явлению и у специалистов, и в обществе в целом далеко неоднозначное. Правда, сейчас вмешался коронавирус, и все программы находятся в подвешенном состоянии.

К слову, выбирая доноров яйцеклеток и сперматозоидов китайцы часто отдают предпочтение имеющим европейскую внешность. То есть им абсолютно непринципиально, чтобы ребенок походил именно на них.

Чего не скажешь о парах из России. Как правило, они стремятся, чтобы ребенок был максимально похож на "родителей". При этом женщины артистично изображают беременность все девять месяцев, носят накладные животы, покупают специальную одежду и прочее. Редко кто готов открыто сказать окружающим, что ребенка им вынашивает суррогатная мать. Все-таки общество к этому еще не готово. Был однажды и такой случай: женщина настолько артистично изображала беременность, что смогла обмануть даже собственного мужа.

Кто она ему - мама или бабушка?

Между тем в законодательстве о суррогатном материнстве пока полно белых пятен. Это периодически создает правовые коллизии в жизни.

Стал уже классическим пример женщины из Екатеринбурга, у которой от рака умер сын. В израильской клинике, где он лечился, как и положено в таких случаях, ему предложили сдать сперму для криоконсервации. И после смерти сына смыслом жизни женщины стало рождение внука. Суррогатная мать родила здорового мальчика. Но как официально оформить ребенка? Написать в графе "родители" прочерк? Ведь по сути женщина приходится мальчику бабушкой. После долгих судебных разбирательств ей разрешили по документам считаться матерью ребенка.

Законодательство крайне противоречиво. Семейный кодекс содержит понятие суррогатного материнства, но родителями по этому документу могут быть записаны только лица, состоящие в браке. А вот 55-я статья закона об основах охраны здоровья граждан гласит, что на применение суррогатного материнства имеют право как супружеские пары, так и отдельные женщины и мужчины. Поэтому одиночкам чаще всего приходится официально оформлять статус отца или матери только через суд.

Экспертное мнение

Татьяна Обоскалова, профессор, завкафедрой акушерства и гинекологии Уральской государственной медицинской академии:

- Конечно, решаются "рожать" с помощью суррогатной матери не из прихоти, а когда женщина не может иметь ребенка по медицинским показаниям. Когда другие технологии уже не способны помочь. Например, после онкологической операции нет матки, вырезаны яичники, или существует огромный риск гибели женщины при родах. И когда идут разговоры, а не отменить ли суррогатное материнство, я всегда думаю именно о таких парах. Для них и без того выпало огромное несчастье в жизни -невозможность иметь ребенка, а мы лишим их последнего шанса. Сегодня по медицинской статистике бесплодны от 15 до 20 процентов пар.

При этом, что показательно, с годами увеличивается процент мужского бесплодия. Причин тут комплекс. Одна из них экологическая. В воду попадает много ксенобиотиков (химические вещества, которые не входят в биотический круговорот -ред.), они влияют на выработку спермы, на ее качество. Кроме того, на сперматогенез очень сильно влияет пиво, вообще любой алкоголь, курение.

К женскому бесплодию могут привести инфекционные заболевания: пять-шесть партнеров с пятнадцати лет и вот уже коварная инфекция сделала свое злое дело. Традиционно очень сильно влияют аборты. Кроме того, сегодня пары, часто затягивают с рождением ребенка. Между тем природа генетически запрограммировала активную фазу репродуктивной функции женщины в возрасте от 18 до 45 лет. К 40 годам выработка яйцеклеток резко снижается. Ко всему возникает риск того, что ребенок может родится больным. Все нужно делать вовремя, не надо стараться переиграть природу. Она сильнее нас.

Недавно одна молоденькая девушка призналась мне, что рожать и не думает, ну а придет время, закажет малыша суррогатной матери. Признаюсь, за 40 лет практики услышала такое впервые. Но надеюсь, что она все-таки сказала это по недомыслию, в силу возраста.

Буква закона

Суррогатное материнство разрешено в большинстве штатов США, в ЮАР, России, Украине, Грузии, Казахстане и в Белоруссии. В некоторых юрисдикциях разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство - например, в австралийском штате Виктория, в некоторых штатах Америки (Нью-Гемпшир, Вирджиния). В Великобритании допускается лишь оплата текущих расходов суррогатной матери. В Дании существуют серьезные ограничения. В Канаде, Израиле, Нидерландах запрещена реклама суррогатного материнства, предложение их услуг и подбор. В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материнство не регулируется законодательством, но на деле практикуется.

Справка "РГ"

Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология, при которой яйцеклетку, оплодотворенную "в пробирке", переносят в матку в течение первых 3-5 дней развития эмбриона. При этом ребенок может быть зачат от двух генетических родителей, либо генетическим может быть один из них, а вторым - донор. Либо биологический материал может быть подобран от двух доноров сперматозоидов и яйцеклеток.

Знаменитости в России, "родившие" с помощью сурмам: Алена Апина, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин, Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов.