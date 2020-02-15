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15.02.2020 19:27
Рубрика: Спорт

Сборная России досрочно выиграла чемпионат мира по санному спорту

Текст: Максим Домчев

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет на проходящем в Сочи чемпионате мира. Это произошло после того, как Екатерина Катникова в субботу принесла четвертую золотую медаль.

Чемпионат мира в Сочи стал самым успешным в истории российского санного спорта. Никогда до этого отечественным спортсменам не удавалось выиграть сразу четыре медали высшего достоинства.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Три золотые медали были выиграны еще в пятницу. В спринте у мужчин победил Роман Репилов, в двойках аналогичного успеха добились Александр Денисьев и Владислав Антонов, а у женщин победила Екатерина Катникова.

В субботу Катникова завоевала вторую золотую медаль на турнире. По сумме двух попыток она показала результат 1 минута 39,398 секунды. Россиянка сумела опередить представительницу Германии Юлию Таубиц, уступившую почти 0,1 секунды. Третий результат показала Виктория Демченко.

В воскресенье будут разыграны два последних комплекта медалей - у мужчин и в командной гонке.

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