Сергей Лавров: Россия против создания еще одного "закрытого клуба"

На Мюнхенской конференции по безопасности выступление Сергея Лаврова ждали, и ждали с нетерпением. В ходе субботних заседаний председатель конференции Вольфганг Ишингер неоднократно напоминал собравшимся время предстоящего выхода на сцену российского министра иностранных дел. "Тогда вы сможете у него все спросить", - терпеливо объяснял он. Так что еще до начала речи Лаврова было понятно - вопросов к нему накопилось много.

"На наших глазах, - заявил министр иностранных дел РФ, - разваливается система договоренностей в сфере стратегической стабильности и нераспространения, понижается порог применения ядерного оружия".

Способность государств объединиться для борьбы с общей угрозой, невзирая на идеологические и иные разногласия, которая была продемонстрирована во время Второй мировой войны для разгрома фашизма, сегодня выглядит мало осуществимой. "Единства такого масштаба нам не хватает сейчас - когда угрозы и риски для человечества высоки как никогда за весь послевоенный период", - отметил глава МИД РФ.

Новые инициативы, способные сберечь мир для будущих поколений, прозвучали в предложении президента России Владимира Путина, который предложил начать прямой и честный обмен мнениями в формате встречи руководителей государств - постоянных членов Совета безопасности ООН. "Речь не идет о создании еще одного закрытого клуба, где кулуарно будут решаться судьбы человечества", - объяснил Лавров. Тем не менее он считает, что "пятерка" стран, которые по Уставу ООН несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности, должна проявить политическую волю, чтобы добиться оздоровления всей атмосферы международного общения. Впрочем, если судить по предшествовавшим речи Лаврова выступлениям в Мюнхене высокопоставленных членов американской делегации, надежд на эффективность такого диалога с Вашингтоном не слишком много. А варваризация международных отношений превратилась, в немалой степени с подачи США, в повседневную норму мировой политики под предлогом защиты западных ценностей и борьбы с автократией.

"Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей - все это генерирует непредсказуемость",- считает Лавров. По его мнению, сегодня в "железе" воссоздается структура противостояния холодной войны.

Кризис доверия в мировых делах неизбежно подстегивает негативное влияние на глобальную стабильность и новых прорывных технологий. Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, недопущение милитаризации киберпространства.

В этой связи министр напомнил собравшимся в Мюнхене участникам конференции слова выдающегося ученого, физика-ядерщика Андрея Дмитриевича Сахарова, с которыми Лавров согласен. "Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики", - говорил Сахаров.