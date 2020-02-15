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15.02.2020 19:03
Рубрика: Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Текст: Максим Домчев

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил второй за неделю мировой рекорд. На турнире в Глазго он покорил высоту 6 метров и 18 сантиметров.

Фото: Станислав Красильников/ ИТАР-ТАСС
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20-летний шведский легкоатлет удивил многих 8 февраля на турнире в Польше, когда уверенно взял высоту 6,17 м. В мире легкой атлетики достижение Дюплантиса вызвало настоящий переполох.

На турнире в Глазго 15 февраля шведский вундеркинд снова добился победы в секторе для прыжков с шестом и решился на штурм высоты 6,18 м. И эта вершина оказалась преодолена.

После победы Дюплантис отметил отличную атмосферу на арене.

"Сегодня зрители дали мне невероятную энергию", - заявил спортсмен пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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