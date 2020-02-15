Си Цзиньпин указал на необходимость совершенствования противоэпидемического механизма

14 февраля генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин указал на необходимость совершенствовать противоэпидемический механизм, а также государственную систему реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении.

Указав, что охрана жизни и здоровья народа - это одна из важнейших государственных задач партии, Си Цзиньпин назвал текущую борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, проверкой на прочность всей системы управления и управленческого потенциала КНР, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Он подчеркнул, что необходимо корректировать слабые места и ликвидировать пробелы, выявленные во время нынешней эпидемии.

Си Цзиньпин заявил об этом на 12-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, главой которой он является.

Кроме того, глава КНР призвал к реформированию и оптимизации системы профилактики и контроля за заболеваниями для предупреждения масштабных эпидемий, повышению потенциала реагирования на низовом уровне, совершенствованию механизма согласованного анализа рисков, оценки, принятия решений, профилактики и контроля.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо улучшить механизм экстренного реагирования на масштабные эпидемии, усилить механизм проведения скоординированных научных исследований, контроля за заболеваниями и клинического лечения.

Система методов лечения во время масштабных эпидемий, по словам Си Цзиньпина, также должна быть усовершенствована. Следует поощрять применение цифровых технологий, включая большие данные, искусственный интеллект и облачные вычисления в таких областях, как эпидемический мониторинг, отслеживание источников заражения, профилактика и лечение, распределение ресурсов.

Си Цзиньпин призвал улучшить системы медицинского страхования и медицинской помощи во время серьезных заболеваний, а также централизованную систему экстренного материального снабжения.

Си Цзиньпин указал на необходимость усиления правовых гарантий в сфере общественного здравоохранения и призвал оценить возможности пересмотра законов и нормативных актов, касающихся профилактики и лечения инфекционных заболеваний и охраны диких животных. Он также заявил, что следует ускорить принятие закона о биологической безопасности.

По итогам заседания были утверждены отчет комиссии о проделанной работе за 2019 год, основные задачи на 2020 год, а также различные документы, в том числе о социалистической рыночной экономике, пенсионной системе и развитии инфраструктуры.

В заявлении подчеркивается, что для ускоренной оптимизации социалистической рыночной экономики в новую эпоху необходимо последовательно претворять в жизнь новую концепцию развития, в полной мере выявить решающую роль рынка в распределении ресурсов, а также эффективнее проявлять роль государства.

Надлежит приложить усилия для создания более справедливой и более устойчивой национальной пенсионной системы, сформировать многоступенчатую систему социального обеспечения.

Как отмечается в заявлении, современная инфраструктура, которая обладает эффективностью, экономичностью, экологичностью, высоким интеллектуальным уровнем, безопасностью и надежностью, служит важной опорой социально-экономического развития.

Члены комиссии пообещали представить в 2020 году ряд важных планов реформирования для решения ключевых проблем страны, сфокусироваться на совершенствовании различных механизмов, получить конкретные результаты реформ благодаря проведению оценок и инспекций.