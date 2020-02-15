СМИ: Тедеско может покинуть "Спартак"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может вернуться в Германию. Об этом информирует портал sportwetten24.com.

Руководство берлинского клуба рассматривает сразу несколько кандидатов на смену Юргену Клинсманну, покинувшему "Герту" на минувшей неделе. Тедеско - основной вариант. Помимо Доменико, немецкая команда интересуется экс-наставником мюнхенской "Баварии" Нико Ковачем и бывшим тренером "Байера" Роджером Шмидтом.

Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" осенью прошлого года. Контракт с "красно-белыми" рассчитан на 2,5 года.