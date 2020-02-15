"Спартак" сыграет в финале клубного ЧМ по пляжному футболу с "Брагой"

Столичный "Спартак" вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в эти дни в Москве. В 1/2 финала "красно-белые" обыграли "Локомотив" - 3:1.

У победителей отличились Мохаммад Ахмадзаде, Федор Земсков и Алексей Макаров. У проигравших же забил Хамид Бехзадпур.

В решающем матче турнира "Спартак" встретится с португальской "Брагой", разгромивший в полуфинале японский "Токио Верди" (7:2). Отметим, что во встрече группового этапа пути "красно-белых" и "Браги" уже пересекались. В том поединке сильнее оказался российский клуб - 6:4.

В матче за третье место "Локомотиву" будет противостоять, соответственно, "Токио Верди". Эта встреча, как и финал, пройдут в воскресенье.