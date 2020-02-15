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15.02.2020 04:45
Рубрика: В мире

США повысят пошлины на собираемые в Европе самолеты

С 18 марта Вашингтон повысит пошлины на поставляемые из ЕС самолеты - с 10 до 15 процентов. О дополнительных таможенных сборах сообщает РИА Новости со ссылкой на торгового представителя США.

American Airlines решила не летать на Boeing 737 MAX до середины августа

Компания Airbus уже заявила, что данное повышение навредит в первую очередь самим американцам. "Решение принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры вынуждены будут платить эти пошлины", - говорится в пресс-релизе авиаконцерна.

В Airbus выразили надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию.

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