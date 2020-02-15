США повысят пошлины на собираемые в Европе самолеты

С 18 марта Вашингтон повысит пошлины на поставляемые из ЕС самолеты - с 10 до 15 процентов. О дополнительных таможенных сборах сообщает РИА Новости со ссылкой на торгового представителя США.

Компания Airbus уже заявила, что данное повышение навредит в первую очередь самим американцам. "Решение принято без учета множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчеркивается, что они и пассажиры вынуждены будут платить эти пошлины", - говорится в пресс-релизе авиаконцерна.

В Airbus выразили надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию.