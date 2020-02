Телеканал NBC предупредил о фейках про коронавирус

Журналисты предлагают по теме коронавируса пользоваться проверенными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактики заболеваний США. Кроме того, дополнительную информацию можно получить из зарекомендовавших себя новостных изданий, таких как The New York Times, The Washington Post, а также nbcnews.com.

Телеканал предполагает, что пользователи социальных сетей, например, в Instagram и TikTok ради большего числа подписчиков могут распространять теории заговоров. Этими приемами пользуются также и некоторые официальные лица, например сенатор Том Коттон. В результате, люди верят в мистификации, что приводит к негативным последствиям. Так, покупатели не посещают китайские рестораны, растет неприязнь к китайцам, в которых видят источник всех неприятностей.

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.