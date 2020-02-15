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15.02.2020 11:48
Рубрика: Общество

Телеканал NBC предупредил о фейках про коронавирус

Текст: Александр Саможнев
Популярный телеканал NBC дал советы телезрителям, как не попасть на удочку недостоверной информации о коронавирусе. "Не стоит доверять новостям на Facebook, Twitter и YouTube и не стоит верить всему, что говорят в интернете", - предложили авторы публикации.

Журналисты предлагают по теме коронавируса пользоваться проверенными данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактики заболеваний США. Кроме того, дополнительную информацию можно получить из зарекомендовавших себя новостных изданий, таких как The New York Times, The Washington Post, а также nbcnews.com.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
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Телеканал предполагает, что пользователи социальных сетей, например, в Instagram и TikTok ради большего числа подписчиков могут распространять теории заговоров. Этими приемами пользуются также и некоторые официальные лица, например сенатор Том Коттон. В результате, люди верят в мистификации, что приводит к негативным последствиям. Так, покупатели не посещают китайские рестораны, растет неприязнь к китайцам, в которых видят источник всех неприятностей.

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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