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15.02.2020 18:42
Рубрика: В мире

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК

Текст: Александр Саможнев

Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) благодаря турецким поставкам попали в руки террористов, сообщает военно-дипломатический источник.

Фото: Reuters
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По его словам, находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов. Применение этого оружия боевиками в Идлибской зоне деэскалации представляет сегодня главную тревогу. "И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне - теперь неизвестно", - заключил источник.

Между тем террористы сбили в Сирии два вертолета сирийских войск за последние пять дней с помощью поставленных Турцией переносных зенитных ракетных комплексов.

Напомним, ситуация в зоне деэскалации в Идлибе в последнее время серьезно обострилась. Террористы обстреливают населенные пункты десятки раз в день и атакуют сирийскую правительственную армию. В ночное время турецкие подразделения начали передвижение, в результате от обстрела погибли пятеро военнослужащих. Турецкое командование обвинило в этом сирийцев, после чего был нанесен массированный удар по позициям сирийской армии.

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