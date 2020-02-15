В Беларуси чтят память воинов-интернационалистов

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Память о воинах-интернационалистах, убеждение в том, что они и впредь будут примером отваги и чести для молодого поколения защитников Родины, выразил 15 февраля Александр Лукашенко по поводу этой исторической даты.

По случаю Дня памяти солдат, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили их память сегодня в белорусской столице на острове Мужества и Скорби, сообщает БЕЛТА.

В митинге приняли участие представители государственных органов, ветеранских организаций и учреждений образования, воины-интернационалисты, военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, представители общественных организаций.

"Вместе с родителями, женами, детьми солдат и офицеров, погибших в далеком Афганистане, мы помним и скорбим о своих земляках. Гордимся мужеством и стойкостью белорусов, которые, проявив героизм и сохранив верность присяге, честно выполнили свой воинский долг", - говорится в обращении главы государства.

По словам министра обороны Виктора Хренина, их подвиг навсегда останется в памяти белорусов. "Как верно сказано: чтобы понять настоящее, нужно посмотреть в прошлое. Воины-интернационалисты бросили вызов международному терроризму и остались верны присяге. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся с полей сражений", - сказал он.

Во время церемонии к подножию мемориального комплекса возложили венки и цветы от министерств и ведомств, органов власти, организаций и ветеранов.

Ежегодно, констатирует агентство, в Союзном государстве отмечается День памяти воинов-интернационалистов. По всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные этому событию.