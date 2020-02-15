В Госдуме оценили слова главы Литвы о сдерживании "российской угрозы"

В международном комитете Госдумы объяснили мотивы литовского президента, который заявил, что США и другие страны НАТО помогают Литве "эффективно сдерживать российскую угрозу".

Свое заявление президент прибалтийской республики Гитанас Науседа сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал стремиться к тому, чтобы силы НАТО в Литве находились в высокой степени готовности.

- Мне кажется, что это скорее США навязывают Литве такую риторику для того, чтобы обосновать свое военное присутствие в Европе и расширение его, в том числе, в Прибалтике, - отреагировал член думского комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, которого цитирует РИА Новости.

Навязывая агрессивный настрой, американцы просто ищут предлог, резюмировал депутат. По его словам, действия США можно назвать "по факту, оккупацией" прибалтийских государств, добавил Морозов.

Причем это уже не первое подобное заявление в адрес РФ, напомнил он, и Россия всегда реагирует сдержанно. "Мы выстраиваем отношения в государствами, в том числе прибалтийскими, исключительно на добрососедской основе, - подчеркнул парламентарий, - и заинтересованы в развитии наших отношений, а не в выяснении на почве разногласий имеющихся".