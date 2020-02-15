В Киеве не хотят принимать эвакуированных из Уханя украинцев

Прилетевшим из китайского Уханя гражданам Украины не будут рады в Киеве. Депутаты Обуховского районного совета Киевской области на срочной сессии приняли решение не принимать в своем районе эвакуированных сограждан, передает РИА Новости. Куда деваться прилетевшим из Китая - не уточняется.

"Сегодня состоялась срочная сессия Обуховского районного совета, единственным вопросом повестки дня которого было недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района", - говорится в комментарии по итогам совещания.

Известно, что самолет в Ухань за украинскими гражданами был отправлен 11 февраля и возвращение его запланировано на 18 число. Речь идет только о тех, у кого не будут зафиксированы симптомы заболевания.

Тем не менее, обуховские депутаты отказались размещать у себя прибывших, напирая на то, что "в районе нет подходящих для карантина медицинских учреждений". За поддержкой они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутату Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому.