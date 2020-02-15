Новости

Муссолини сохранил звание почетного гражданина города Сало 21:45
В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о роли России в конфликте в Ливии 21:42
В Москве нарушитель избил полицейского в отделении 20:59
СМИ: Тедеско может покинуть "Спартак" 20:49
Куба поможет Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019 20:05
Артур Пирожков выложил клип с женой 19:54
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 19:42
Когда за проезд под "кирпич" ГИБДД не лишает прав 19:39
Сборная России досрочно выиграла чемпионат мира по санному спорту 19:27
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом 19:03
Посол КНР в США: Китай придерживается принципов открытости в борьбе с эпидемией 18:58
Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе 18:49
Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК 18:42
Онкологи рассказали об успехах в лечении меланомы 18:00
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 17:57
Улицу уральского города назовут в честь первой жены Высоцкого 17:42
Экипаж Русинова стал третьим в Малайзии 17:41
Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:36
Захарова дала оценку Мюнхенской конференции по безопасности 17:24
Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова 17:10
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба" 17:03
В Беларуси чтят память воинов-интернационалистов 16:55
В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму 16:25
Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина 16:19
Названа возможная причина гибели машиниста "Ласточки" во Владимире 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 21:42
Рубрика: В мире

В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о роли России в конфликте в Ливии

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ руководит конфликтом в Ливии на высшем уровне, якобы управляя через военных действиями ЧВК, не имеет отношения к реальному положению дел. Об этом заявили в российском МИД.

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК

Официальную реакцию Москвы на слова президента Турции озвучил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это не соответствует действительному положению дел", - приводит ТАСС слова Богданова.

"Не знаю, откуда он это взял", - подчеркнул он.

В мире Ближний Восток Турция В мире Африка Ливия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Российско-турецкие отношения

Главное сегодня

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США