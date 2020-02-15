В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о роли России в конфликте в Ливии

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ руководит конфликтом в Ливии на высшем уровне, якобы управляя через военных действиями ЧВК, не имеет отношения к реальному положению дел. Об этом заявили в российском МИД.

Официальную реакцию Москвы на слова президента Турции озвучил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это не соответствует действительному положению дел", - приводит ТАСС слова Богданова.

"Не знаю, откуда он это взял", - подчеркнул он.