В Минске прошел с аншлагом мюзикл по сюжетам Шагала

Если в летописи шекспировской любви, рожденной на белорусской земле, выбрать в минувшем столетии незабываемые фрагменты, то знатоки из мира искусства вам обязательно напомнят, прежде всего, яркую судьбу Марка Шагала и его просветленной музы - Беллы. Не случайно завораживающая премьера мюзикла-притчи на белорусском языке "Ты і я" прошла с аншлагом 14 февраля в Молодежном театре эстрады.

Встреча Шагала с Беллой после долгой разлуки, свадьба, моменты, проведенные вместе, вдохновили художника в начале прошлого века на создание образа влюбленной пары, безмятежно парящей над городом, дарящей чувство трансцендентальной нежности и камерной хрупкости, которые стали мировыми символами вечной любви. Именно творчество художника и его душевные переживания, невероятная история любви и вдохновили авторов на создание этого поэтического спектакля, в котором можно увидеть и репродукции картин прославленного маэстро.

А по сюжету спектакля два персонажа - Он и Она - тянутся друг к другу как две противоположности, и какие бы силы ни мешали им, как бы ни разделяли их время и рок судьбы, они не могут друг без друга. Потому что Он - это корни, а Она - это ветки одного дерева, дерева жизни, комментируют премьеру театральные критики.

Музыка для спектакля создана композитором Александром Сухаревым, который, по оценке критиков, мастерски синтезировал такие направления, как фольк-модерн и рок. Кстати, ему же принадлежат и тексты песен, а автором идеи, сценария и режиссером постановки является художественный руководитель театра Владислава Артюковская.

"Мюзикл получился очень красивым, он открывает совершенно новые грани Театра эстрады и национальной музыки", - поясняет агентство. Мюзикл раскрыл по-новому и таких молодых исполнителей, как Алексей Гросс, Вероника Григорович, Ольга Колесникова, Александр Саванец и Никита Костюкевич.

Огромную роль в художественном осмыслении постановки, по мнению театралов, сыграл балет театра Fusion, который дополнил метафорические образы его главных героев. "Минималистичная сценография только подчеркнула символичность и выбранную концептуальную форму мюзикла, а оригинальная идея с видеопроекцией на костюмы героев совместно с отличной работой художника по свету создала необычайную красоту, благодаря которой мюзикл смотрится на одном дыхании", - отметили в театре, информирует БЕЛТА.