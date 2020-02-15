В МВД выделили 14 угроз нацбезопасности в сфере наркопотребления

Проект разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая Стратегия.

В частности, в новой Стратегии указывается, что одним из вызовов является попытка дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками "путем пересмотра в сторону либерализации". Здесь, к примеру, речь идет о расширении глобального рынка наркотиков за счет легализации в рекреационных целях каннабиса.

Угрозой в МВД сочли и масштабное использование Интернета для пропаганды наркотиков, а также "использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и способов их оплаты". Вызывает озабоченность у полицейских кроме того увеличение предложения синтетических наркотиков с использованием прекурсоров, находящихся в свободном обороте. Всего МВД обозначило 14 угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков.

По данным МВД России, в стране регулярно или изредка употребляют наркотики не менее 1,9 миллиона человек. Таким образом, наркотики употребляют 1,3 процента населения России. С предложением попробовать наркотики сталкивается около 22,1 процента опрошенных. У каждого четвертого респондента есть знакомый с опытом потребления наркотиков.

Отмечается, что число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек или 39,0 на 100 тыс. населения. При этом зафиксирован значительный рост с 2010 года лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. - 63,4 тыс. чел.; 2015 г. - 48,9 тыс. чел., 2010 г. - 26,4 тыс. чел.) и с зависимостью от психостимуляторов (2018 г.- 24,8 тыс. чел.; 2015 г. - 16,6 тыс. чел., 2010 г. - 7,8 тыс. чел.).

В Стратегии также прописывается порядок действий для пресечения распространения в стране наркозависимости. Основными из них станет пресечение незаконного оборота и доступности наркотических средств, совершенствование механизма выявления незаконного потребления запрещенных препаратов на ранних стадиях, а также вовлечение в практику универсальных педагогических современных технологий. "До 2030 года планируется создание и развитие единой информационной системы наркологической службы, развитие государственного мониторинга за ситуацией с потреблением наркотиков", - говорится в проекте Стратегии.

По замыслу разработчиков документа, при реализации указанных действий уровень пристрастия к наркотикам в стране сократится, а смертность от их употребления уменьшится.

Генеральной целью государственной антинаркотической политики в проекте Стратегии названо обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере. Достичь этой цели планируется посредством последовательной и эффективной реализации мер по следующим направлениям: законодательное обеспечение государственной антинаркотической политики; сокращение предложения наркотиков в целях незаконного оборота и злоупотребления ими; сокращение незаконного спроса на наркотики в обществе; развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками; координация деятельности госорганов и институтов гражданского общества в антинаркотической сфере, обеспечение своевременного и всеобъемлющего анализа наркоситуации и влияния на нее принимаемых государством мер.