В МВД выделили 14 угроз нацбезопасности в сфере наркопотребления

Новости

В Калмыкии в ДТП пострадали шесть человек 13:59
До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии 13:55
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами 13:35
Зариф подтвердил расшифровку "черных ящиков" Boeing на территории Ирана 13:34
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей 13:24
В тульском общежитии распылили слезоточивый газ, 8 студентов в больнице 13:16
Во Владимире в поезде "Ласточка" нашли мертвого машиниста 13:15
Ко Дню города в столице откроется парк возле Северного речного вокзала 13:08
В Госдуме оценили слова главы Литвы о сдерживании "российской угрозы" 12:55
На Крымском мосту установлен новый рекорд движения автомобилей 12:36
Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайнов 12:31
Врач объяснила, почему нельзя промывать раны водкой 12:10
Мединский рассказал об открытии памятника императору Александру III 12:07
В Сербии празднуется День государственности 11:57
Телеканал NBC предупредил о фейках про коронавирус 11:48
В Ростовской области от ружейного выстрела погиб ребенок 11:43
В Башкирии при столкновении иномарок погибли два человека 11:37
В шахте под Белгородом произошел пожар, эвакуировано 245 человек 11:33
Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга 11:25
Минтруд представит итоговый вариант программы "Доступная среда" до 15 мая 11:19
Американские танкисты провели учения вблизи белорусской границы 11:17
Ждать ли нашествия китайских автомобилей в России 11:17
В Крыму накрыли крупную нарколабораторию 11:02
В Волгограде у ребенка в руках взорвался смартфон 10:56
Правительство одобрило повышение дисциплинарного штрафа для заключенных 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 13:32
Рубрика: Происшествия

В МВД выделили 14 угроз нацбезопасности в сфере наркопотребления

Текст: Иван Петров
В Министерстве внутренних дел РФ проанализировали, какие глобальные угрозы национальной безопасности России существуют в сфере контроля за оборотом наркотиков. Все они описаны в подготовленном полицейским ведомством проекте Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: ФСБ/РИА Новости Фото: ФСБ/РИА Новости
Фото: ФСБ/РИА Новости

Проект разработан в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая Стратегия.

В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков

В частности, в новой Стратегии указывается, что одним из вызовов является попытка дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками "путем пересмотра в сторону либерализации". Здесь, к примеру, речь идет о расширении глобального рынка наркотиков за счет легализации в рекреационных целях каннабиса.

Угрозой в МВД сочли и масштабное использование Интернета для пропаганды наркотиков, а также "использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и способов их оплаты". Вызывает озабоченность у полицейских кроме того увеличение предложения синтетических наркотиков с использованием прекурсоров, находящихся в свободном обороте. Всего МВД обозначило 14 угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков.

По данным МВД России, в стране регулярно или изредка употребляют наркотики не менее 1,9 миллиона человек. Таким образом, наркотики употребляют 1,3 процента населения России. С предложением попробовать наркотики сталкивается около 22,1 процента опрошенных. У каждого четвертого респондента есть знакомый с опытом потребления наркотиков.

В Крыму накрыли крупную нарколабораторию

Отмечается, что число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, связанным с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 31,7% и составило в 2018 году 57,3 тыс. человек или 39,0 на 100 тыс. населения. При этом зафиксирован значительный рост с 2010 года лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. - 63,4 тыс. чел.; 2015 г. - 48,9 тыс. чел., 2010 г. - 26,4 тыс. чел.) и с зависимостью от психостимуляторов (2018 г.- 24,8 тыс. чел.; 2015 г. - 16,6 тыс. чел., 2010 г. - 7,8 тыс. чел.).

В Стратегии также прописывается порядок действий для пресечения распространения в стране наркозависимости. Основными из них станет пресечение незаконного оборота и доступности наркотических средств, совершенствование механизма выявления незаконного потребления запрещенных препаратов на ранних стадиях, а также вовлечение в практику универсальных педагогических современных технологий. "До 2030 года планируется создание и развитие единой информационной системы наркологической службы, развитие государственного мониторинга за ситуацией с потреблением наркотиков", - говорится в проекте Стратегии.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Штрафы за торговлю насваем и снюсом вырастут до 150 тысяч рублей

По замыслу разработчиков документа, при реализации указанных действий уровень пристрастия к наркотикам в стране сократится, а смертность от их употребления уменьшится.

Генеральной целью государственной антинаркотической политики в проекте Стратегии названо обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере. Достичь этой цели планируется посредством последовательной и эффективной реализации мер по следующим направлениям: законодательное обеспечение государственной антинаркотической политики; сокращение предложения наркотиков в целях незаконного оборота и злоупотребления ими; сокращение незаконного спроса на наркотики в обществе; развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками; координация деятельности госорганов и институтов гражданского общества в антинаркотической сфере, обеспечение своевременного и всеобъемлющего анализа наркоситуации и влияния на нее принимаемых государством мер.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками

Главное сегодня

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Глава OMV рассказал о строительстве "Северного потока-2"
Бросивший детей в Шереметьево мужчина арестован
Биатлонист Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников