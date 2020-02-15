В Сербии празднуется День государственности

15 февраля отмечается День государственности Сербии - главный национальный праздник этой балканской страны. На Сретение Господне в 1804 году было поднято первое восстание против турецкого ига под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича), поддержанное Россией, оказывавшей денежную и дипломатическую поддержку национальному движению за независимость от Османской империи, а в 1835 году была принята первая демократическая Конституция Сербии.

Российский лидер Владимир Путин уже поздравил президента Сербии Александра Вучича с праздником. "Примите самые искренние поздравления с Днем государственности Сербии. Отношения между нашими странами, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, находятся на высоком уровне. С удовольствием отмечаю динамичное развитие двустороннего политического диалога, продуктивное сотрудничество в разных сферах. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса российско-сербских связей во благо наших братских народов и в интересах укрепления стабильности и безопасности не европейском континенте", - подчеркивается в поздравлении, текст которого опубликован на сайте главы Сербии.

Между тем в этот праздничный день Александр Вучич вряд ли сможет отдохнуть. Ему предстоит сегодня провести встречи с региональными сербскими лидерами из Черногории, где заметно накалилась обстановка и проходят самые массовые за всю историю существования страны акции протеста в поддержку Сербской православной церкви с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", и Боснии и Герцеговины (БиГ). С членом Президиума БиГ Милорадом Додиком и президентом Республики Сербской (РС) Желькой Цвиянович политик обсудит ситуацию вокруг вердикта Конституционного суда БиГ, согласно которому регулирование управлением сельскохозяйственными землями в РС переносится на общегосудартсвенный уровень, что было расценено сербами как "государственный переворот", а Додик после случившегося обозначил лишь два пути для Республики Сербской - тихо исчезнуть, позволив уничтожить себя "смертоносным" пакетом документов, разработанным США и их союзниками, или выйти из состава Боснии и Герцеговины.