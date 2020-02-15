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15.02.2020 16:08
Рубрика: В мире

Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату

Текст: Андрей Васильев

Медсестра из китайской Ухани вышла замуж за своего жениха по видеочату. Тан Синсин сказала, что ее коллеги организовали церемонию как сюрприз, чтобы ослабить усиливающееся давление, которое испытывают медицинские работники, лечащие зараженных коронавирусом COVID-19 в больницах Ухани.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Видеоролик, опубликованный China Global Television Network, показывает, как медсестра Тан Синсин в своем защитном костюме со свадебной фатой из одноразовых медицинских простыней и с "букетом" из надутых резиновых перчаток спустилась по импровизированному проходу в больнице Ухани. Она шла рука об руку с другим работником больницы, который служил ее "временным" женихом.

Она обратилась к своему жениху, который наблюдал за ней в видеочате. "Я скоро вернусь и выйду за тебя замуж", - сказала медсестра. "Я буду заботиться о тебе, любить тебя и уважать тебя всегда, - сказал жених. - Если ты ангел, который спасает людей, тогда я буду перьями на твоих крыльях, чтобы поддержать тебя и быть с тобой".

Медицинские работники в Ухани продолжают бороться с быстро распространяющимся коронавирусом, находясь в его эпицентре. В четверг китайские власти заявили, что около 1700 медицинских работников были инфицированы и шесть из них умерли.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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