Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату

A "hazmat suit wedding dress" and a bouquet of gloves marked the "video call wedding ceremony"👰 of a nurse in Wuhan, at the heart of #coronavirus epidemic, a day before #ValentinesDay ❤️ pic.twitter.com/1WSVkUn9kc — CGTN (@CGTNOfficial) February 15, 2020

Медсестра из китайской Ухани вышла замуж за своего жениха по видеочату. Тан Синсин сказала, что ее коллеги организовали церемонию как сюрприз, чтобы ослабить усиливающееся давление, которое испытывают медицинские работники, лечащие зараженных коронавирусом COVID-19 в больницах Ухани.

Видеоролик, опубликованный China Global Television Network, показывает, как медсестра Тан Синсин в своем защитном костюме со свадебной фатой из одноразовых медицинских простыней и с "букетом" из надутых резиновых перчаток спустилась по импровизированному проходу в больнице Ухани. Она шла рука об руку с другим работником больницы, который служил ее "временным" женихом.

Она обратилась к своему жениху, который наблюдал за ней в видеочате. "Я скоро вернусь и выйду за тебя замуж", - сказала медсестра. "Я буду заботиться о тебе, любить тебя и уважать тебя всегда, - сказал жених. - Если ты ангел, который спасает людей, тогда я буду перьями на твоих крыльях, чтобы поддержать тебя и быть с тобой".

Медицинские работники в Ухани продолжают бороться с быстро распространяющимся коронавирусом, находясь в его эпицентре. В четверг китайские власти заявили, что около 1700 медицинских работников были инфицированы и шесть из них умерли.