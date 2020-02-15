Врач объяснила, почему нельзя промывать раны водкой

Проводить дезинфекцию раны с помощью крепких спиртных напитков нежелательно.

Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Ирину Ярцеву. По словам медика, подобный способ дезинфекции считается устаревшим и не всегда может принести пользу.

Спирт, содержащийся в водке или виски, относится к антисептикам, но специалисты отмечают негативное воздействие спиртных напитков.

"Водка "дубит" и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению", - говорит Ирина Ярцева.

В крайнем случае крепким алкогольным напитком можно обработать края раны. При этом предпочтительными окажутся спирт или водка, поскольку другие напитки способны стать причиной аллергической реакции. Непосредственно же рану нужно промыть медицинскими антисептиками, а при их отсутствии - чистой водой.

"В саму рану лить спирт и водку - это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее", - объясняет эксперт.