Новости

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК 18:42
Онкологи рассказали об успехах в лечении меланомы 18:00
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 17:57
Улицу уральского города назовут в честь первой жены Высоцкого 17:42
Вышел трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" 17:36
Захарова дала оценку Мюнхенской конференции по безопасности 17:24
Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова 17:10
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба" 17:03
В Беларуси чтят память воинов-интернационалистов 16:55
В России дали оценку идее Зеленского про украинские выборы в Крыму 16:25
Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина 16:19
Названа возможная причина гибели машиниста "Ласточки" во Владимире 16:13
Видео: Китайская медсестра вышла замуж в больнице Ухани по видеочату 16:08
Дочь бывшего главы разведки США обвинили в совершении убийства 15:59
Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку 15:55
Южноуральцы отметили годовщину падения метеорита 15:50
В Самарской области на улице нашли младенца в пакете 15:36
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации 15:20
В Новосибирске на берегу Оби построили город эскимосов 15:02
Как машину назовешь… Почему Coolray - самый крутой кроссовер Geely 15:00
Капитан задержанного украинского судна признал факт браконьерства 14:52
Министерство туризма Чечни объявило поиски кота-гурмана 14:41
США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность 14:38
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса 14:33
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
15.02.2020 17:24
Рубрика: Власть

Захарова дала оценку Мюнхенской конференции по безопасности

Текст: Александр Саможнев

Оценку текущему состоянию Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Лавров: Саммит "пятерки" СБ ООН не означает создание "закрытого клуба"

"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий", - написала она в Facebook

По мнению дипломата, причина этого кроется в отсутствии перспективного анализа и кризиса прогнозирования. При этом реальная политика (Realpolitik) проводится стремительно и без правил. "Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - полагает Захарова.

Напомним, в Мюнхене 14-16 февраля проходит 56-я конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. В форуме принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Правительство МИД

Главное сегодня

Турцию обвинили в передаче террористам американских ПЗРК
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Европе
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
Пушков отреагировал на заявление МИД Британии о словах Путина про родителей
Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг