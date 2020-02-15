Захарова дала оценку Мюнхенской конференции по безопасности

Оценку текущему состоянию Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд - несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий", - написала она в Facebook

По мнению дипломата, причина этого кроется в отсутствии перспективного анализа и кризиса прогнозирования. При этом реальная политика (Realpolitik) проводится стремительно и без правил. "Формирование смыслов и повесток не в тренде. Экспертам остается лишь анализировать прошлое, а для этого необходимо время", - полагает Захарова.

Напомним, в Мюнхене 14-16 февраля проходит 56-я конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. В форуме принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.