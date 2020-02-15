Зариф подтвердил расшифровку "черных ящиков" Boeing на территории Ирана

Расшифровка "черных ящиков" сбитого в районе Тегерана украинского самолета должна проводиться на территории Ирана. При этом иранская сторона "не будет трогать "черные ящики" без присутствия всех заинтересованных сторон, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

По словам министра, самописцы доступны всем сторонам, в том числе США. Представители Ирана обращались к Канаде, США и Франции с просьбой предоставить средства для расшифровки записей, но не получили помощи. "Американцы могут приехать в Иран со своим оборудованием и даже сделать это самостоятельно, но в нашем присутствии", - допустил Зариф.

Напомним, утром 8 января ПВО Ирана сбила по ошибке вблизи Тегерана самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", приняв его за американскую крылатую ракету. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.