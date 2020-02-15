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15.02.2020 13:34
Рубрика: В мире

Зариф подтвердил расшифровку "черных ящиков" Boeing на территории Ирана

Текст: Александр Саможнев

Расшифровка "черных ящиков" сбитого в районе Тегерана украинского самолета должна проводиться на территории Ирана. При этом иранская сторона "не будет трогать "черные ящики" без присутствия всех заинтересованных сторон, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

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По словам министра, самописцы доступны всем сторонам, в том числе США. Представители Ирана обращались к Канаде, США и Франции с просьбой предоставить средства для расшифровки записей, но не получили помощи. "Американцы могут приехать в Иран со своим оборудованием и даже сделать это самостоятельно, но в нашем присутствии", - допустил Зариф.

Напомним, утром 8 января ПВО Ирана сбила по ошибке вблизи Тегерана самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", приняв его за американскую крылатую ракету. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Ираном и США после убийства американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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