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15.02.2020 12:31
Рубрика: В мире

Жителям Уханя ограничили выход из своих микрорайнов

Текст: Александр Саможнев

Администрация ужесточила карантинный режим в Ухане, где в декабре прошлого года впервые проявился опасный коронавирус. С 14 февраля ограничен выход граждан из своих микрорайонов без веских на то оснований, сообщают китайские СМИ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По новым правилам, перейти в другую часть города можно только с помощью специально оборудованного КПП, где обязательно измеряют температуру. Исключение делается для граждан, которым необходимо попасть в другой район по указанию врачей. Тем самым власти пытаются не допустить распространения болезни.

По данным Минздрава Китая, только за последние сутки из 139 умерших от коронавируса в провинции Хубэй 107 смертельных случаев были зафиксированы в Ухане.

Между тем Россия 5 февраля организованно осуществила вывоз из Уханя российских граждан. Два борта Воздушно-космических сил РФ доставили в Тюмень 144 человека. Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. Помощь в их эвакуации оказывали прибывшие в Ухань два дипломата из российского посольства в Пекине.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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