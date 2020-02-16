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16.02.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Энергичные "барсы"

Клуб из Казани укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается борьба за путевки в плей-офф Кубка Гагарина.
Хоккеисты "Ак Барса" добились уверенной победы над столичным "Спартаком" - 4:1. Фото: Егор Алеев/ТАСС Хоккеисты "Ак Барса" добились уверенной победы над столичным "Спартаком" - 4:1. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Хоккеисты "Ак Барса" добились уверенной победы над столичным "Спартаком" - 4:1. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В центральном матче игрового дня казанский "Ак Барс" на своем льду одержал победу над "Спартаком" - 4:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Петров, Данис Зарипов, Никита Дыняк, Михаил Глухов. У "Спартака" отличился Александр Хохлачев.

Наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил, что его команда провела матч со "Спартаком" на одном дыхании

Благодаря успеху "барсы" продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 87 очками.

Комментируя успех своей команды, главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил, что ему нравится настрой команды:

- Разумеется, я доволен победой. Ребята провели матч на одном дыхании, приятно порадовало, что хорошо провели концовку третьего периода. Энергично парни играли и заслужили успех.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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В свою очередь, рулевой "Спартака" Олег Знарок в беседе с журналистами признался, что всеми мыслями уже находится в плей-офф:

- Игра была хорошая, боевая, но сейчас мы должны серьезно готовиться к матчам на выбывание. Ошибок нам никто не простит.

Лидер Западной конференции - ЦСКА в гостях уверенно разобрался с ярославским "Локомотивом" - 4:0.

Дубль в составе "красно-синих" оформил Кирилл Капризов, еще по шайбе забросили Никита Нестеров и Андрей Светлаков.

Отметим, что ЦСКА обыграл "Локомотив" в четвертый раз в текущем сезоне. Ранее обе команды уже обеспечили себе место в Кубке Гагарина.

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