Антирекордная серия российских биатлонистов из 28 гонок без медалей прервана. И как!

Точная стрельба на огневых рубежах стала одной из составляющих успеха Александра Логинова. Фото: РИА Новости

Лидер мужской сборной страны Александр Логинов стал чемпионом мира в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. 28-летний спортсмен прошел оба огневых рубежа без промахов, преодолев дистанцию 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды. Следом за Логиновым расположились французы Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад.

Отметим, что сборная России взяла первое "золото" с чемпионата мира 2017 года. Тогда отечественные "стреляющие лыжники" выиграли эстафету в австрийском Хохфильцене (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин).

Кроме того, для россиян это первое личное "золото" с мирового первенства 2015 года в финском Контиолахти. Тогда Екатерина Юрлова-Перхт выиграла индивидуальную гонку на 15 км.

Ну а у мужчин последний раз на высшую ступеньку пьедестала 12 лет назад поднимался Максим Чудов, который также выиграл спринт.

Интересно, что Логинов до завершения чемпионата мира решил отказаться от любого общения с прессой. Тем не менее на обязательную пресс-конференцию он пришел и отчасти утолил информационный голод моих коллег.

Вы довольны своим выступлением?

Александр Логинов: Я счастлив и хочу сейчас просто закрыть глаза и насладиться этим моментом. Большую часть последнего круга я думал о жене и дочери, потому что я очень соскучился и очень хочу к ним, и, наверное, мне это очень помогло победить. Это очень важная медаль, и я надеюсь, что все сумеют порадоваться этому моменту.

После финиша норвежцы не нашли ничего лучшего, как покритиковать вас, выражая недовольство вашим успехом...

Александр Логинов: Мне они ничего не говорили. А к общению всегда готов. С удовольствием. Никаких проблем. Личное общение, с глазу на глаз. Спортсмены меня поймут, полагаю.

Вас не задевают разговоры о допинге?

Александр Логинов: Уже не обращаю внимание на это. Я за последнее время прошел около 16 тестов. Наконец-то мы с женой смогли расширить свою жилплощадь. Поэтому с большим удовольствием приглашу любого спортсмена на ночлег. Готов с ними каждый день чуть ли не на соседней кровати спать для контроля. Жена не поймет, если спать на одной.

Александр Логинов: На последнем круге перед финишем я думал о жене и дочке. Страшно соскучился по ним. Наверное, мне это очень помогло победить

Почему вы отказались от общения с прессой на чемпионате мира?

Александр Логинов: У меня в прошлом году была похожая ситуация. Тоже решил молчать. Счел, что так будет комфортнее для меня и моей головы.

Тем временем появилась официальная реакция Министерства спорта РФ относительно дисквалификации за нарушение антидопинговых правил завершивших карьеру Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

"Министерство спорта Российской Федерации приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

В случае Евгения Устюгова решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Минспорт России воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.

Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.

Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет.

Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил", - говорится в заявлении ведомства.