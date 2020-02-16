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16.02.2020 22:20
Рубрика: Спорт

Вундеркинд с шестом

20-летний Арман Дуплантис обновил мировой рекорд
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Кому как не ему: у парня потрясающие гены. Отец-американец, а теперь по совместительству и тренер Грег Дуплантис в свое время брал неплохие высоты в том же прыжковом секторе. Мать Хелена шведка - выступала в многоборье. И вот великолепный продукт: 20-летний гений шеста.

У парня два паспорта - американский и шведский. И все-таки на соревнованиях он, родившийся в американской Луизиане, выступает под флагом Швеции.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Его с детства считали способным. Папа Грег твердо решил, что сынишке по силам добиться того, чего не удалось ему. Шест в руки был дан - или взят - в возрасте неправдоподобно раннем для этой легкоатлетической дисциплины: в шесть лет Арман преодолел 1 м 67 см. В 15 он уже освоил вполне солидные и для взрослых 5.51. В 19 стал гроссмейстером шеста с шестью метрами ровно. А несколько дней назад в польской Торуни на сантиметр улучшил мировой рекорд (6м 16 см) француза Рено Лавиллени. В субботу в Глазго побил уже свой рекорд - 6 м 18 см. Как же непредсказуема легкая атлетика. Как и в чем измерить алгоритм рекордов? Ведь достижение нашего, какого же еще, Сергея Бубки 6.15 см продержался аж с 1993-го до 2014 года. Кстати, и Рено, и Сергей добились лучших в мире результатов в одном и том же городе - Донецке.

И вот прорыв. Рассказывают, что Дуплантис улыбчив и приятен в общении. Не воротит нос от журналистов. Не скрывает, что и у него с детства был свой кумир: Рено Лавиллени, с которым они теперь, когда Арман стал большим, постоянно переписываются.

Мне же немного грустно. У нас была, да и есть, школа хороших шестовиков. Увы, в дни, когда Всероссийская федерация легкой атлетики, а вместе с ней почему-то и спортсмены, по существу отлучены от большого спорта, вырваться в лидеры россиянам сложно. Ведь как подниматься выше, если не в борьбе? Тем ценнее успех Анжелики Сидоровой, ставшей в 2019-м чемпионкой мира.

Мнение эксперта

А что будет в году олимпийском?

Кори Тарпеннинг, знаменитый шестовик (США):

- Меня не удивляет быстрый рост результатов в нашей дисциплине. В свое время рекорды Сергея Бубки казались недостижимыми, а мои 5.80 выглядели очень солидно.

Но время идет. Согласитесь, что сейчас шестовики стали быстрее, значит, их разбег - мощнее. Они уверенно обращаются с шестом. А он сегодня не тот, что прежде: более надежный, гибкий. Смотрите, как его теперь сгибают при прыжке. Прямо катапульта.

И всегда рано или поздно появляется человек, который снисходительно относится к прежним рекордам. Нет, он, конечно, уважает рекордсменов, однако понимает: я могу и лучше. Посмотрите, сколько лет стоял незыблемым рекорд мира на 100-метровке. Но миру явился Усэйн Болт с Ямайки и совершил считавшееся невероятным. А за ним потянулись и другие. Вот так же и в прыжках с шестом. Все мы смотрели на Сергея (Бубку. - Прим. ред.), заранее отдавая ему первенство. Но и фантастический рекорд побили. В спорте не существует ничего невозможного.

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