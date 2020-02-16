Банк России зафиксировал кратный рост виртуальных пирамид

Банк России обеспокоен ростом числа мошеннических интернет-проектов. Если в 2018 году он выявил 18 финансовых пирамид, представленных исключительно в Сети, то в 2019 году - уже 55. Их еще называют HIYP-проектами. Большинство из них зарегистрированы за рубежом, в основном в Великобритании, сообщили "РГ" в Банке России.

По сути, это целая индустрия, которая существует благодаря сетевому маркетингу и социальной инженерии. Над раскруткой подобных проектов работают "серийные" команды, физически находиться они могут где угодно. Предлагают эти сайты инвестиции в криптовалюты и другие "продвинутые" активы.

Хайп-проект требует минимальных вложений. Уже есть сервисы, которые делают их "под ключ"

Для хайп-проектов ЦБ выделяет несколько отличий от "классических" пирамид. Во-первых, повышенный уровень анонимности. HIYP-проект нигде не становится на государственный учет, не ведет отчетности и не открывает банковский счет. Во-вторых, более широкий охват потенциальной "аудитории". HIYP-проект может работать везде, где есть доступ к Интернету, у него нет привязки к определенному месту. В-третьих, запуск хайп-проекта требует минимальных вложений ресурсов. На рынке существуют сервисы, предлагающие подобные сайты под "ключ".

В-четвертых, такие пирамиды "живут" недолго - 3-6 месяцев: собрав деньги, мошенники бросают проект, запуская новый. Некоторые пирамиды сворачивают свою деятельность, даже не успев раскрутиться. Например, в 2019 году Банк России отследил 80 компаний (сайтов), которые прекратили деятельность почти сразу, не справившись с привлечением клиентов. Это так называемые инертные финансовые пирамиды.

Деятельность по привлечению средств, при которой доход выплачивается за счет привлеченных денег при отсутствии инвестиционной деятельности, уже запрещена. Купировать распространение мошеннических схем и повысить скорость блокировки хайп-проектов позволит принятие закона, который даст Банку России право напрямую обращаться в Роскомнадзор. Его проект более года ожидает второго чтения в Госдуме.

55 онлайн-пирамид выявил в 2019 году Банк России, а годом раньше их было в три раза меньше

Сейчас процесс блокировки сайта финансовой пирамиды очень долгий. Он начинается со сбора доказательной базы в ЦБ. Специально разработанный поисковый алгоритм находит признаки пирамиды, анализируя контент страницы, а затем мониторит и анализирует информацию о движении средств, взаимодействии с клиентами, охвате аудитории и т.п. Потом следует обращение в прокуратуру, которая рассматривает заявление в течение месяца. После этого правоохранители подают заявление в суд, проводится как минимум два судебных заседания. Далее решение суда направляется в Роскомнадзор. До момента блокировки сайта ведомство должно обратиться к его владельцам с запросом об удалении противоправного контента. Таким образом, с момента вынесения решения судом и до момента блокировки сайта Роскомнадзором проходит еще месяц.