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16.02.2020 06:52
Рубрика: В мире

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.

СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс. По его словам, небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой размещены войска операции "Непоколебимая решимость". Инцидент произошел 16 февраля в 03:24 по местному времени, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. Сейчас ведется расследование.

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