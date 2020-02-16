База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.

Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс. По его словам, небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой размещены войска операции "Непоколебимая решимость". Инцидент произошел 16 февраля в 03:24 по местному времени, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что пострадавших нет. Сейчас ведется расследование.