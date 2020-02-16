Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.

Изначально фаворитом матча являлся Андерсон. Посмотреть на своего следующего оппонента прибыл и чемпион - Джонс. Насколько его впечатлило увиденное - вопрос довольно серьезный.

Накануне боя Андерсон располагался на пятой строчке рейтинга в полутяжелом весе, его оппонент был шестым. Начало поединка прошло крайне осторожно, соперники присматривались друг к другу, боясь совершить ошибку. Польский спортсмен старался работать вторым номером, отдав инициативу сопернику.

И эта тактика себя оправдала. На четвертой минуте боя американец в очередной раз решился на исполнение лоукика, а поляк явно этого ожидал. Встречный удар рукой оказался для Андерсона последним, что он видел в этом поединке. Блахович ринулся добивать соперника и рефери остановил бой.

После победы Блахович обратился к чемпиону. "Я доказал свое право быть следующим претендентом на титул, - сказал он. - Давай сделаем это".

Джон Джонс одобрительно кивал, а после шоу заявил, что ожидает звонка из офиса UFC о начале переговоров по поводу поединка с Блаховичем.