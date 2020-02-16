Большунов стал вторым в гонке преследования на "Ски Туре"

Лидер общего зачета Кубка мира российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке преследования на многодневной гонке "Ски Тур".

Вторая гонка в рамках "Ски Тура" сложилась для лидера общего зачета Кубка мира россиянина Александра Большунова намного успешнее первой, в которой он показал лишь пятый результат. В гонке преследования на 15 км россиянин сумел вклиниться во внушительную группу представителей Норвегии.

На финишной прямой Большунов обогнал почти всех, кроме Пола Голберга, показав второй результат и уступив победителю 0,3 секунды. Третье место занял еще один норвежец - Мартин Нюэнгет, проигравший Большунову 1,8 секунды.

Следующая гонка пройдет 18 февраля, а завершится "Ски Тур" 23 февраля.

Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира. Он набрал 1730 очков, у идущего на второй позиции норвежца Йоханнеса Клэбо - 1228. Совсем много россиянину уступает идущий третьим соотечественник Клэбо Шур Рете - 972 балла. У еще одного представителя России Сергея Устюгова - четвертое место и 896 очков.