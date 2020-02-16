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16.02.2020 16:40
Рубрика: Культура

Бонни Тайлер представила новый альбом

Текст: Александр Алексеев
Есть певицы, которых хочется слушать уже за их голос. У Бонни Тайлер он именно такой: резкий, с хрипотцой и "трещинкой". Что бы она ни исполняла, пусть даже взялась бы читать телефонный справочник, ее вокал - нервно-порывистый, осипший и чуть порочный, хочется слушать снова и снова.
Фото: AP Photo/Alastair Grant Фото: AP Photo/Alastair Grant
Фото: AP Photo/Alastair Grant

Да, Бонни Тайлер - она одна такая. Порывистая, эмоциональная, предельно честная в музыке и в жизни (ну, кто еще из звезд решался рассказывать на телевидении о регулярных уколах ботокса?!). Меняется певица и в музыке, утяжеляя звучание своей группы и все больше увлекаясь блюзом и ритм-энд-блюзом. Это в 90-е у нее были продюсер Дитер Болен (тот самый, что создал Modern Talking) и тяга к распевным, протяжным балладам. А новый, семнадцатый студийный альбом, Бонни записывала уже совсем в другой компании: в треке Battle for the Sexes с ней поет "братик" - легендарный Род Стюарт, в Taken Control - Клифф Ричард, а в Someone's Rockin' Your Heart Фрэнсис Росси из Status Que!

Фото: Ирина Федорова/РГ
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Понятно, что эти легенды рок-н-ролла в гости абы к кому не ходят, даже за большие деньги (гонорары у них и самих не маленькие, поэтому имеют право петь только с теми, с кем нравится). В европейский тур с Бонни Тайлер они, конечно, не поехали (у каждого свои гастроли и дела), но и без них на концерте культовой британской певицы в Государственном Кремлевском дворце было задорно, куражно, дружелюбно и весело…

Конечно, перед этими гастролями Бонни Тайлер было не легко. Ведь с тех пор, как британка поразила мир своим магическим контральто и хрипотцой в обертонах, в шоу-бизнесе появились и другие артистки, способные петь столь же влекуще, с пикантной трещинкой в голосе: Пинк, ZAZ, Адель, Анастейша, Бейонсе, Лиззи Хейл… Тем более, что и психологи выяснили: мужчины отдают предпочтение именно обладательницам низких тонов, а высокие ноты, особенно близкие к крику, нравятся им гораздо меньше. Может, и оттого, что невольно напоминают интонациями крики при домашних скандалах? Впрочем, и в ХХ веке примером восторженного влияния на мужчин считались именно низкие, грудные голоса - такие, как у запевшей Мэрилин Монро. Но можно вспомнить и песенную славу Клавдии Шульженко или Людмилы Гурченко…

Фото: REUTERS/Mike Blake
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Что было делать Бонни Тайлер? Невозмутимо оставаться "сестренкой Рода Стюарта" и неутомимо исполнять три своих самых известных хита It"s a Heartache, Holding Out For a Hero и Total Eclipse of the Heart, постепенно превращаясь в завсегдатая дискотек 80-х (где она однажды все-таки выступила, в 2017-м)?! Нет, этого Бонни Тайлер не хотела и предпочла рискнуть. Задумала как раз этот альбом - Between the Earth And the Stars. И ради него забыла про поп-мотивы - решительно отправилась в Нэшвилл, где записывали лучшие альбомы Боб Дилан, Марк Нопфлер, Крис Ри - многие рок-звезды. После чего непривычно долго - с 2016-го по 2018-й год - отбирала песни. Большинство из них сочинил музыкант из 70-х Кевин Данн, хотя автор титульного хита - Джефф Вуд - уже из 90-х. Помогло Бонни Тайлер и сотрудничество сразу с двумя продюсерами: в студии они подолгу спорили, пробовали разные варианты аранжировок и подачи материала. Зато записали диск, благодаря которому их вновь пригласили в тур сразу по 24 европейским городам!

Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
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В Государственном Кремлевском дворце Бонни Тайлер и группа звучали уже как ZZ-Top или состав Джонни Уинтера, отдавая дань корневому блюзу и ритм-энд-блюзу. Никакого дополнительного программирования или украшательской электроники не было. Зато появился орган Hammond, какой был и у Джона Лорда из Deep Purple. А неугомонная и энергичная блондинка вновь демонстрировала мощь и красоту своего раскатистого, напевного голоса, однажды ответив зрителю, рьяно заказывавшего c элитного места в партере свою любимую песню: "Да прекратите кричать, вы же знаете - если потребуется, то я все равно вас переору?!" Мимо, беззащитно улыбнулась и продолжила концерт. Прозвучали и Have You Ever Seen The Rain? кумиров 70-х Creedence Clearwater Revival и новые песни (в частности Older и Slow Walk) и давно всеми любимые Total Eclipse of a Heart и Holding Out For a Hero.

А в конце концерта Бонни Тайлер, довольная приемом зрителей, вывела на сцену и мужа Роберта Салливана, с которым они вместе уже больше 40 лет: мол, полюбуйся, какая у тебя замечательная жена и как ее все любят?! Может, и в этом секрет их долгой и счастливой семейной жизни?

Да, и психологи, наверно, как обычно правы…

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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