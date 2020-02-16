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16.02.2020 23:40
Рубрика: В мире

Зарплатный занавес

Британия закрывается от рабочих из Евросоюза
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Британский премьер-министр Борис Джонсон сделал первые шаги по выстраиванию новых взаимоотношений с Европой после "развода".

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тысяч фунтов стерлингов в год (около 1 900 000 рублей). Причем она должна быть прописана в приглашении на работу от британского нанимателя. Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков. У трудовых мигрантов будут проверять уровень владения английским языком, имеющийся общий опыт работы, наличие высшего образования и так далее. Ожидается, что правила, разработанные кабмином, вступят в силу в январе следующего года.

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"Новая система положит конец привычке полагаться на ввозимую дешевую и малообразованную рабочую силу", - заявил официальный представитель Даунинг-стрит. Кроме того, не будет послаблений для профессий, где людей всегда не хватает, - вроде строителей или работников служб социальной помощи.

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