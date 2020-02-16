Британия закрывается от рабочих из Евросоюза

По новым правилам для получения британской рабочей визы трудовые мигранты из стран ЕС должны иметь зарплату не менее 23 тысяч фунтов стерлингов в год (около 1 900 000 рублей). Причем она должна быть прописана в приглашении на работу от британского нанимателя. Также будет введена балльная система оценки профессиональных навыков. У трудовых мигрантов будут проверять уровень владения английским языком, имеющийся общий опыт работы, наличие высшего образования и так далее. Ожидается, что правила, разработанные кабмином, вступят в силу в январе следующего года.

"Новая система положит конец привычке полагаться на ввозимую дешевую и малообразованную рабочую силу", - заявил официальный представитель Даунинг-стрит. Кроме того, не будет послаблений для профессий, где людей всегда не хватает, - вроде строителей или работников служб социальной помощи.