Чартеры для эвакуации граждан США с Diamond Princess прилетели в Японию

В токийском аэропорту Ханэда приземлились два американских самолета, на которых 17 февраля эвакуируют граждан США с круизного лайнера Diamond Princess.

Напомним, туристическое судно стоит на карантине рядом с японским портом Йокогама к югу от Токио. На корабле выявлено в общей сложности 355 заболевших коронавирусом COVID-19.

Ожидается, что около 380 человек с американскими паспортами 17 февраля сойдут на берег с круизного лайнера, после чего их посадят в специальные автобусы Сил самообороны Японии и доставят в аэропорт, передаёт телерадиокомпания NHK.

Там американцы пройдут дополнительную проверку на коронавирус, после чего здоровые люди улетят на родину, а лица с положительными пробами на инфекцию отправятся проходить курс лечения в Японии.

Добавим, что Канада также готовится к эвакуации своих граждан с судна Diamond Princess. Оттава уже заявила о намерении направить для этого в Японию чартерный рейс.