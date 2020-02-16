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16.02.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Исправленное сверить

Что изменилось в новой версии федерального бюджета
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Минфину удалось вписать в федеральный бюджет новые социальные расходы из президентского Послания без расшатывания конструкции доходов и расходов. Основная часть двухтриллионного финансирования пойдет на демографические меры - рост материнского капитала и детские пособия. Минфин ожидает теперь еще и более крепкого рубля, и небольшого ускорения экономического роста - последний поможет немного разогнать "социалка".
Фото: Роман Галкин/РИА Новости Фото: Роман Галкин/РИА Новости
Фото: Роман Галкин/РИА Новости

Поправки впервые внесены сразу в трехлетний бюджет (речь идет о 2020-2022 годах), до этого бюджет правился только на ближайший год, напомнил министр финансов Антон Силуанов. Доходы госказны пересмотрены в сторону увеличения: в 2020 году - на 214 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах рост дополнительных доходов заметно ускорится - до 645 и 755 млрд рублей соответственно. По словам Силуанова, его удастся обеспечить с помощью ненефтегазовых доходов, а также за счет дополнительных поступлений налогов и таможенных платежей.

Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов

Минфин ожидает и роста доходов бюджета от дивидендов госкомпаний, но окончательного решения пока еще нет. Важнейшим источником наращивания поступлений в бюджет, очевидно, становится и покупка Сбербанка у Банка России.

Пакет акций ЦБ в Сбербанке будет выкуплен правительством по рыночной стоимости (около 2,5 трлн рублей) за счет средств из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) - той самой, что образуется при превышении объема ФНБ в 7% ВВП и которую можно инвестировать. Такая инвестиция позволит за счет прибыли, которую Центробанк передаст в бюджет, дополнительно получить средства и использовать их на задачи из Послания президента, сообщил Силуанов. Замглавы минфина Владимир Колычев говорил, что в 2020 году ЦБ вернет в бюджет от продажи Сбербанка 350 млрд рублей, в 2021 году - 300 млрд рублей, в 2022 году - 400 млрд рублей, а в 2023 году - весь остаток. Формально нарушения бюджетного правила в такой схеме нет (деньги из ФНБ нельзя тратить на текущие расходы бюджета) - "транзит" через Банк России превращает средства в источник ненефтегазовых доходов, который может быть пущен на любые цели.

Благодаря найденным источникам доходов профицит бюджета, несмотря на предстоящий рост расходов более чем на 2 трлн рублей, остался практически тем же, что и планировался. Если считать его в процентах к ВВП, в 2021 и 2022 году он даже немного увеличится.

Социальные расходы придадут небольшое ускорение экономике, но главным локомотивом для ее роста по-прежнему остаются нацпроекты

Дополнительные социальные расходы на ближайшие три года - это 1,8 трлн рублей из федерального бюджета и около 190 млрд рублей - из региональных бюджетов, сообщил Силуанов. Это программа маткапитала (вводится за первого ребенка, увеличивается за второго), дополнительные ежемесячные выплаты на выдачу детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, а также модернизация первичного звена здравоохранения, создание дополнительных мест в школах, организация горячего питания для младшеклассников.

Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей

Минфин также пересмотрел и ряд макроэкономических параметров федерального бюджета. Так, теперь ведомство ожидает роста ВВП в этом году на 1,9% вместо прогнозируемых ранее 1,7%. Среднегодовой курс доллара на 2020 год в новом прогнозе теперь равен 63,9 рубля вместо ожидаемых ранее 65,7 рубля. Прогноз по средней цене барреля нефти российской марки Urals на 2020 год повысился, но незначительно - с 57 до 57,7 доллара.

В основе нового прогноза минфина - увеличение госрасходов на социальные и национальные проекты, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Социальная часть расходов бюджета может добавить к росту ВВП около 0,1%, рассчитывает он. Изменение же прогноза по рублю означает, что минфин теперь не ожидает ослабления национальной валюты - это говорит об ожидании стабильного рубля и нейтральном курсовом эффекте на экономику, отмечает Тихомиров.

В экономической теории расходы на социальные нужны относят к категории "непродуктивных расходов", то есть тех, которые оказывают минимальное положительное влияние на экономический рост, говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Тем не менее, поскольку меры соцподдержки нацелены в основном на малообеспеченные группы населения, то можно ожидать, что весь объем потраченных ресурсов сразу пойдет на потребление, дав, по мнению Суслиной, тем самым некоторый толчок росту экономики.

Правительство скорректировало федеральный бюджет на 2020-2022 годы

При этом меры по социальной поддержке надо будет финансировать и после 2022 года. Главное, чтобы для этого удавалось изыскивать источники, никак не связанные с увеличением налоговой нагрузки, подчеркивает Суслина. Иначе любой положительный эффект от социальных мер, который они окажут на потребление, экономический рост, доходы населения и уровень бедности, может быть полностью перечеркнут, говорит аналитик.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2020-2022

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