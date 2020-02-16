Цукерберг предложил для соцсетей правила на грани медиа и телекома

Кто несет ответственность за контент социальных сетей? И как контролировать огромные информационные потоки? Свое мнение об этом основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг высказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я убежден, что вредоносный контент необходимо регулировать. Вопрос в том, какие рамки вы для этого используете", - заявил на панельной дискуссии Цукерюберг, которого цитирует Reuters. По его словам, в настоящее время существуют две готовые модели - по образцу газет и традиционных медиа, с одной стороны, и телекоммуникационных систем - с другой, когда "данные просто проходят через вас". "Но вы же не возлагаете ответственность на сам телефон, если кто-то на том конце произносит что-нибудь нехорошее", - отметил 35-летний программист. "Я полагаю, нам нужно нечто среднее", - заключил он.

Сейчас программа соцсети Facebook ежедневно выявляет около миллиона фейковых аккаунтов, блокируя их. Программа позволяет вычислять ложных пользователей в течение несколько минут после их регистрации. На эти цели необходим огромный бюджет, который в целом больше, чем все доходы компании за 2012 год, когда она вышла на рынок.