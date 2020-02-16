Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Многие люди могут позволить себе есть десерты и не набирать вес. В то время как другие могут потолстеть, употребляя яблоки, йогурты и другие полезные продукты, считает диетолог из Франции Паскаль Гурдон.

По словам эксперта, если человек голоден и ест сладкое, но останавливается в тот момент, когда насыщается десертом, проблем не будет.

- Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться, - пояснила специалист по питанию.

Паскаль Гурдон также отметила, что если уж вы едите не самый полезный продукт, то не стоит себя корить за это - просто наслаждайтесь трапезой. Если прием пищи сопровождается мыслями о том, что вы нарушаете правило и набираете лишний вес, то съеденное как следует не усваивается. Отсюда - опять же стресс и набор веса.

Диетолог напомнила, что избыточный жир появляется тогда, года человек ест больше, чем ему требуется. Например, потребляет 2300 килокалорий в день, а требуется ему 2000, передает радио Sputnik.