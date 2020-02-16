Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Новости

Причиной убийства в Калининграде могла стать личная неприязнь 08:02
Глава МИД Японии рассказал о смене фазы в переговорах с Россией 07:45
СМИ назвали страны, которые эвакуируют своих граждан с Diamond Princess 07:21
База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу 06:52
Раненого в Приморье леопарда отправили в Москву на операцию 06:48
SpaceX отложила на сутки запуск ракеты с 60 микроспутниками 06:41
Россиян нет среди заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess 06:16
В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра 06:03
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами 05:45
В Японии еще 70 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере 05:33
СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде 04:49
В Китае число зараженных коронавирусом достигло 68,5 тысячи человек 04:28
В "Газпроме" ответили США на заявление о перспективах "Северного потока-2" 04:07
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет 03:49
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку 03:35
Убытки Венесуэлы из-за санкций США достигли 116 миллиардов долларов 03:11
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus 02:45
СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай 01:57
Дочь экс-директора разведки США арестована за убийство 01:36
Единственный заразившийся коронавирусом бельгиец выздоровел 01:19
СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Калининграде 00:56
В Турции осквернили русские могилы 00:47
Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в США 00:11
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией 15.02.2020
"Ливерпулю" до чемпионства осталось одержать пять побед 15.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
16.02.2020 08:03

Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие люди могут позволить себе есть десерты и не набирать вес. В то время как другие могут потолстеть, употребляя яблоки, йогурты и другие полезные продукты, считает диетолог из Франции Паскаль Гурдон.

Фото: iStock
Диетолог предупредил о риске "заразиться" ожирением

По словам эксперта, если человек голоден и ест сладкое, но останавливается в тот момент, когда насыщается десертом, проблем не будет.

- Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться, - пояснила специалист по питанию.

Паскаль Гурдон также отметила, что если уж вы едите не самый полезный продукт, то не стоит себя корить за это - просто наслаждайтесь трапезой. Если прием пищи сопровождается мыслями о том, что вы нарушаете правило и набираете лишний вес, то съеденное как следует не усваивается. Отсюда - опять же стресс и набор веса.

Диетолог напомнила, что избыточный жир появляется тогда, года человек ест больше, чем ему требуется. Например, потребляет 2300 килокалорий в день, а требуется ему 2000, передает радио Sputnik.

Главное сегодня

В "Газпроме" ответили США на заявление о перспективах "Северного потока-2"
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Калининграде
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией
В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о роли России в конфликте в Ливии