Дочь экс-директора разведки США арестована за убийство

Дочь бывшего высокопоставленного дипломата, директора национальной разведки США Джона Негропонте - 27-летняя София - задержана по обвинению в убийстве. Об этом сообщила полиция округа Монтгомери (штат Мэриленд).

Уголовное дело возбуждено в связи со смертью 24-летнего молодого человека. Он получил смертельное ножевое ранение во время конфликта с подозреваемой. София Негропонте была арестована на месте преступления и обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами, пишет РИА Новости.

Сам Джон Негропонте уже подтвердил газете The Washington Post, что речь идет о его дочери, и сказал, что очень любит ее.

Негропонте был послом Соединенных Штатов в Гондурасе, Мексике и Ираке. В 2005-2007 годах он возглавлял национальную разведку США, позже занимал пост заместителя госсекретаря. Во время работы в Гондурасе Негропонте с супругой усыновили пятерых детей.