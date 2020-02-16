Доллар ждет годовой максимум, евро - психологический рубеж

В понедельник рубль с большой вероятностью возобновит отступление против ведущих валют.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", объяснил причины ослабления рубля и описал состояние евро и фунта стерлингов после Brexit:

- Ослабление рубля обусловлено ситуацией на нефтяном рынке, находящегося в подвешенном состоянии из-за неопределенности в отношении реакции ОПЕК+ на последствия от нового коронавируса.

Запал восстановительного роста, наблюдавшегося в нефтяных котировках в предыдущие четыре торговых дня, может иссякнуть, что сформирует коридор цен в 53,5-58 долларов за баррель по сорту Brent. От его верхней границы котировки черного золота начнут сползать, что будет обескровливать покупателей российской валюты до наступления налогового периода.

В итоге, начиная с понедельника и далее в течение недели, доллар может взять курс на повторение максимума с начала года в 64,30 рубля.

С высокой вероятностью на грядущей неделе рубль будет слабеть не только по отношению к доллару, но и к евро. "Европеец" способен вернуться к психологическому рубежу в 70 рублей.

Дело в том, что выход евро к минимальным уровням с апреля 2017 года против доллара выступает серьезным раздражителем для президента Трампа, под давлением которого ФРС может продлить период активной монетарной накачки долларовой ликвидностью финансовых рынков. С определенного момента этот фактор обернется изменением среднесрочного тренда доллара с его укрепления на его ослабление.

Дополнительным фактором могут стать переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по пересмотру торговых условий, которые могут в том числе затронуть и обменные курсы, что нашло отражение в "первой фазе" США и Китая. На горизонте 2020 года можно ожидать возвращение EUR/USD выше уровня в 1,12.

С точки зрения внутреннего валютного рынка это создает предпосылки для опережающего роста единой европейской валюты относительно доллара. Рубль, вероятно, окончательно утвердится на траектории к ослаблению лишь во втором квартале, когда уменьшится положительный сезонный эффект в платежном балансе, а также исчерпает себя эффект от покупок нерезидентов под новые понижения ключевой ставки. К этому моменту рынок будет уже отыгрывать замедление темпов роста мировой экономики, однако многое будет зависеть от динамики эпидемии коронавируса и действий ОПЕК+.

Евро и фунт после Brexit

Состоявшийся в конце января Brexit не стал ярким событием для международного валютного рынка. Евро падал камнем вниз из-за удручающей статистики по промсектору, фунт - из-за укрепления доллара против других валют.

В этом году у фунта складываются хорошие перспективы для укрепления как против доллара, который будет слабеть к прочим резервным валютам, так и против евро. Фунт будет отыгрывать назад нереализованные страхи по поводу неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС.

Несмотря на то, что риски срыва этого процесса сохраняются из-за жесткой позиции премьера Бориса Джонсона, который рассчитывает перезаключить торговое соглашение с ЕС до конца года против ранее согласованных двух лет, ситуацию будет смягчать активное фискальное стимулирование, которое стало очевидно после отставки главы Минфина Саджида Джавида. На горизонте года курс GBP/US (фунт/доллар) может приблизиться к максимумам 2018 года в 1,438.