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16.02.2020 13:40
Рубрика: Спорт

Елена Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Текст: Артур Нанян

Россиянка Елена Никитина стала победительницей чемпионата Европы по скелетону в латвийской Сигулде.

Никитина показала результат 1.43,87. Второе место заняла швейцарка Марина Джилардони (1.44,21), а замкнула тройку лидеров представительница Австрии Янина Флок (1.44,31).

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В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей. В ее активе 1595 очков. Первую строчку заняла Жаклин Леллинг (1632 очка), вторую - Флок (1614). Отметим, что в прошлом сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, победившей в общем зачете КМ.

Ранее Елена дважды становилась чемпионкой Европы (2013, 2017).

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