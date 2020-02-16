Елена Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы по скелетону

Россиянка Елена Никитина стала победительницей чемпионата Европы по скелетону в латвийской Сигулде.

Никитина показала результат 1.43,87. Второе место заняла швейцарка Марина Джилардони (1.44,21), а замкнула тройку лидеров представительница Австрии Янина Флок (1.44,31).

В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей. В ее активе 1595 очков. Первую строчку заняла Жаклин Леллинг (1632 очка), вторую - Флок (1614). Отметим, что в прошлом сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, победившей в общем зачете КМ.

Ранее Елена дважды становилась чемпионкой Европы (2013, 2017).