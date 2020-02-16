IT-рынок восстановится лишь в конце 2020 года

Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на мировую IT-индустрию. IT-рынок восстановится не ранее второй половины 2020 года, прогнозируют эксперты SEMI в своем исследовании.

На китайский рынок приходится более 35% мирового рынка полупроводников и четверть мирового рынка смартфонов и компьютеров. Вспышка коронавируса нанесла большой удар по внутреннему рынку Поднебесной. Аналитики уверены, что воздействие коронавируса на индустрию является краткосрочным, а ожидаемый высокий спрос на чипы будет отложен, а не исчезнет полностью. Так, вместе с устройствами, поддерживающими 5G, росту рынка чипов в долгосрочной перспективе будут способствовать IoT (Интернет вещей) девайсы, ЦОДы (центры обработки данных). По прогнозам SEMI, в этом году мировой рынок чипов должен вырасти на 7-8%.

Российские IT-специалисты не исключают, что если в ближайшее время эпидемия коронавируса не пойдет на спад, кризис комплектующих может затянуться. "Вариант, предсказанный SEMI, самый вероятный - восстановление производства во второй половине года, но не исчерпывающий, - комментирует IT-эксперт Александр Баулин. - Если возникнет глобальная пандемия, то мировая экономика существенно изменится".

По прогнозам, в течение пары месяцев эпидемия пройдет пик и пойдет на спад. Отложенный спрос поможет быстро выйти компаниям на прежние мощности, но Александр Баулин полагает, что будет небольшое повышение цены. "Производители понесли убытки, а недостаток предложения на рынке позволит им несколько компенсировать потери. Однако в долговременном плане короновирус все-таки скажется на Китае. Компании будут стремиться подстраховаться и как минимум диверсифицировать поставщиков. А правительства приложат усилия, чтобы создавать производства на своей территории. Яркий пример - США, которые без всяких эпидемий, упорно добиваются создания собственного производителя полной инфраструктуры 5G (например, у США сейчас нет своего производителя базовых станций)", - считает он.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов настроен менее оптимистично. "Мы пока просто не знаем, сколько продлятся проблемы с производством, транспортировкой, поездками специалистов и начальников. Тут же вопрос не только собственно сборки. Наверняка прямо сейчас не подписываются какие-то контракты, недополучаются деньги, которые, соответственно, не вкладываются в развитие. Каким-то контрагентам, очевидно, уже ищут замену. Вполне возможно, что просадка производства в Китае будет означать взлет во Вьетнаме", - предполагает он.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что эпидемия коронавируса в Китае не приведет к повышению цен на смартфоны, поступающие в Россию из Поднебесной. "Надеюсь, никаких чрезвычайных ситуаций не будет. Я очень надеюсь и рассчитываю на это, это все зависит от своевременности и объемов поставок", - отметил глава минпромторга.