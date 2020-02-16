Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России

Состояние основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского превысит 1,6 млрд долларов, сообщает Forbes.

Компания завершила очередной раунд по привлечению финансирования, после чего ее оценка увеличится до 6 млрд долларов. Так как доля основателя в компании составляет около 30%, это позволяет оценить состояние Сторонского после завершения раунда примерно в 1,65 млрд долларов. В апреле 2018 года оценка компании составила 1,7 млрд долларов. Состояние самого Cторонского в 2019 году Forbes оценил в 500 млн долларов.

Компания Revolut была основана в 2015 году в Великобритании. Ее продукты могут быть интересны экспатам или туристам - иначе говоря, тем людям, которые часто должны совершать покупки в иностранной валюте. С помощью карты и приложения можно экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к нескольким десяткам счетов в различных валютах. В случае если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, идет конвертация с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка.