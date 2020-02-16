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16.02.2020 09:41
Рубрика: В мире

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии попросили денег у ЕС

Текст: Марина Алешина

На портале украинского внешнеполитического ведомства Украины появилось письмо, подписанное министрами иностранных дел сразу трех постсоветских республик, участвующих в программе "Восточное партнерство": самой Украины, Грузии и Молдавии. Коллеги просят у ЕС денег на проект - и намекают, чтобы еврочиновники учитывали "амбициозность реформ", проводимых этими странами ради евроинтеграции.

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Обращение подоспело своевременно - как раз сейчас в ЕС верстается бюджет на следующие шесть лет, до 2027 года. Речь идет о документе под названием "Многолетняя финансовая перспектива".

Со своей стороны, Киев, Тбилиси и Кишинев обещают отвечать всем "европейским приоритетам". Там надеются углублять диалог с Брюсселем в формате ассоциированного партнерства.

О том, на какие суммы надеются украинские, грузинские и молдавские коллеги, не сообщается.

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